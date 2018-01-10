كمية النفايات ترتفع بـ 4% .. و رقم صادم عن تبذير الخبز في الجزائر خلال 2017

كشفت بوثلجة كريم، مدير الدراسات والتطوير بمؤسسة "إكسترانت"، أنه تم جمع اكثر من 600 الف طن من النفايات المنزلية خلال سنة 2017 حيث تم تسجيل ارتفاع بنسبة 4.45% مقارنة مع سنة 2016 .

وقال المصدر أنه تم جمع أزيد من 1 مليون طن من النفايات المنزلية وقرابة 140 طن من الخبز خلال سنة 2017 في ولاية الجزائر، حيث جمعت مؤسسة "اكسترانت" ما يقدر بـ 600 ألف طن في حين أشارت نسيمة يعقوبي المكلفة بالاتصال بمؤسسة "نات كوم" إلى جمع أزيد من 450.000 طن من النفايات المنزلية على مستوى 26 بلدية .

و بلغت كمية الخبز المسترجعة لدى مؤسسة "اكسترانت" ما يقارب 105 طن تم جمعها على مستوى 31 بلدية، فيما سجلت نات كوم استرجاع كمية 34 طن من مادة الخبز على مستوى باقي البلديات حسب مسؤوليهما .

ويقدر متوسط كمية النفايات اليومية بأزيدمن 1640 طن يوميا خلال سنة 2017 بزيادة تقدر بـ4,27% عن العام المنصرم، فيما بلغ متوسط كمية النفايات اليومية بالنسبة للفرد 0.74 كغ يوميا، يضيف كريم بوثلجة مشيرا إلى أن كمية النفايات المنزلية المرفوعة خلال شهر رمضان الكريم لسنة 2017 تجاوزت 57 الف أي ما يقدر بإرتفاع قدره %12,3عن السنة الفارطة.

وفيما يخص إحصائيات الفرز الانتقائي والرسكلة والاسترجاع، قال مسؤول "إكسترانت" أنه تم خلال سنة 2017 جمع ازيد من 2430 طن من مادة الكارتون والورق، وحوالي102 طن من البلاستيك و60 طن من الإطارات الغير مستعملة .

وأضاف: "تقوم المؤسسة بعملية الفرز الانتقائي للنفايات المنزلية المجمعة حيث تم وضع 108 موقع للفرز إضافة الى إنشاء 4 مواقع بكل من الرويبة والرغاية وزرالدة والحميز بالدارالبيضاء والرغاية، لاسترجاع والجمع ووضعها ضمن العمل لاسترجاع وفرز النفايات المجمعة القابلة للرسكلة".

من جهتها قالت مسؤولة مؤسسة "نات كوم" أن عملية الفرز الانتقائي في غضون سنة 2017 تم خلالها استرجاع 1500طن من الورق والكرتون و 25 طن من مادة البلاستيك.