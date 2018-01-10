مجموعة فنادق إنتركونتيننتال العالمية والرائدة تعلن عن افتتاح أول فنادقها في الجزائر

أعلنت مجموعة فنادق إنتركونتيننتال، العالمية والرائدة في قطاع الفنادق، عن افتتاح فندق الجزائر"Holiday Inn" بالشراقة بالجزائر العاصمة.

وبإفتتاح هذا الفندق، أصبح لدى الشركة لحد الآن 25 فندقاً تشغيلياً في 9 دول أفريقية يمثل الفندق الواقع بالشراقة أول مشاريع الشركة في الجزائر.

ويضم فندق "هوليداي إن الجزائر" 242 غرفةً مجهزة، كما أنه يطل على حديقة دنيا ويقع بالقرب من الشركات و السفارات العالمية. ويمكن الوصول إليه بسهولة من جميع الطرق السريعة الرئيسية.

ويقع الفندق على بعد 30 دقيقة من مطار هواري بومدين الدولي ويعد أطول مبنى في الجزائر العاصمة، يوفر إطلالة بانورامية فريدة على المدينة.

ويتوفر الفندق هوليداي على 3 مطاعم و نادي صحي به مركزا للياقة البدنية وحوض سباحة داخلي وآخر خارجي وحمام تقليدي وساونا ومركز للعلاج والتدليك. وكذا قاعة للمؤتمرات، و أربع قاعات اجتماعات وقاعة كبيرة للولائم ومواقف داخلية واسعة على 3 مستويات.

ويذكر أن مجموعة فنادق «هوليداي إن» تضم 31 فندقاً ومنتجعاً مفتوحاً و8 قيد البناء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وما يقارب من 1200 فندق ومنتجع «هوليداي إن» مفتوحاً، و262 مشروعاً آخراً من المقرر افتتاحها خلال 3 إلى 5 سنوات القادمة على الصعيد العالمي.