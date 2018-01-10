بالفيديو : سكان سيدي أحمد بولاية سعيدة يغلقون الطريق الوطني رقم 6 إحتجاجا على قوائم السكن

أغلق سكان سيدي أحمد بولاية سعيدة اليوم الأربعاء الطريق الوطني رقم 06 الرابط بين ولايتي السعيدة وبشار.

تنديدا عن القائمة الإسمية الأولية لحصة 150 وحدة سكنية عمومية إيجارية، لعدم وجود أسمائهم ضمن قائمة المستفيدين.

كما عبر المواطنون عن غضبهم بحرقة و عدم وجود أمل في الحصول على سكن يكملون فيه ما تبقى لهم من هذه الحياة في عيشة كريمة.

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