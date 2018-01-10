 حالة من الغليان تشهدها تونس و حوالي 49 شرطيا أصيبوا بجروح

حالة من الغليان تشهدها تونس و حوالي 49 شرطيا أصيبوا بجروح

حالة من الغليان تشهدها تونس و حوالي 49 شرطيا أصيبوا بجروح

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، إن عشرات الأشخاص أصيبوا بجروح و تم توقيف أكثر من 200 شخص في الليلة الثانية للاحتجاجات جراء غلاء الأسعار و موازنة التقشف.

 و قال خليفة الشيباني الناطق باسم وزارة الداخلية أن متجرا تابعا لسلسلة "كارفور" قد تعرض للنهب في جنوب العاصمة، وأن 49 شرطيا أصيبوا بجروح .

و انتشر عناصر الشرطة و الجيش أمس و ليلة البارحة في العديد من المدن و امتدت لنحو 12 مدينة من بينها طبيرة خلال نزول المتظاهرين إلى الشوارع بعد تشييع الرجل المتوفي.

و لا يزال الجدال قائما حول ملابسات قضية وفاة الرجل البالغ من العمر 45 سنة، في حين لم تعلن السلطات نتيجة التشريح الذي أجري أمس الثلاثاء.

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