طمار : التسجيل في LPP مفتوح لمن يتقاضى 20 مليون فما فوق

كشف وزير السكن والعمران عبد الوحيد طمار، اليوم الثلاثاء بالجزائر ، عن تمكين الإطارات الذين يتقاضون أجورا تزيد على 20 مليون سنتيم من التسجيل ضمن صيغة السكن الترقوي العمومي (LPP) .

وقال الوزير خلال اجتماعه بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني لمناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2015، أنه سيتم إزالة سقف الأجر الخاص بصيغة LPP ، وذلك لتمكين شريحة هامة من الإطارات من التسجيل ضمن هذه الصيغة دون الحاجة إلى استحداث صيغة أخرى.

وجاء هذا القرار ، يضيف الوزير ، نتيجة للطلبات العديدة التي تلقاها القطاع من طرف إطارات لم تستوعبهم الشروط القانونية المحددة ضمن الصيغ الأخرى.

وكانت صيغة السكن الترقوي العمومي LPP التي استحدثت سنة 2013، محددة بالمواطنين الذين الذين يتراوح دخلهم بين 108 آلاف دج و216 ألف دج.