آلاف الجزائريين يغزون الموقع الجديد للحصول على شنغن

كشفت السفارة الفرنسية، أن المتعامل الجديد الذي اوكلت له مهمة تسجيل طلبات التأشيرة، عرض منذ الأحد حصة مواعيد تضم 1500 موعدا، وقد تم حجزها كلية في الساعات الأولى لعرضها.

وأفادت السفارة في بيان تحوز “البلاد” على نسخة منه أنها تعلم أصحاب هذه المواعيد لتأكيدها يوم 10 جانفي كآخر اجل قصد دفع تكاليف التأشيرة لدى وكالات القرض الشعبي الجزائري الموجودة قائمتها في موقع المتعامل الجديد VFS Globa .

و أفادت السفارة أن “ حصة شهر افريل القادم سينشرها المتعامل الجديد في شهر مارس”. للإشارة فإن “المتعامل القديم (اي tls contact) هو من سيتكفل بإجراءات تسجيل المواعيد بالنسبة لأشهر جانفي وفيفري ومارس”، وأن “ اخذ المواعيد على مستوى tels contac سيتواصل إلى غاية يوم 29 مارس 2018 واسترجاع جوازات السفر بالنسبة للذين اودعوا ملفاتهم قبل 29 مارس سيستمر لدى tels contact إلى غاية 30 افريل 2018. واوضحت السفارة الفرنسية في الأخير أن vifs global سيعوض tels contact في عملية استلام ملفات طلب التأشيرة بداية من يوم 9 أفريل القادم.