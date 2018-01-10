محاولة إحراق مدرسة دينية يهودية في جربة التونسية

أفاد شهود ووسائل إعلام محلية اليوم الأربعاء، أن مجهولين ألقوا زجاجات مولوتوف على مدرسة دينية يهودية في جزيرة جربة التونسية.

في محاولة منهم لإحراقها ليلة الثلاثاء، كما تسبب الهجوم في أضرار طفيفة دون وقوع أي إصابات.

وقال بيريز الطرابلسي، رئيس الجالية اليهودية في جربة، أن المجهولون إستغلوا انشغال الشرطة بالإحتجاجات.

وحاولوا إحراق مدرسة يهودية في الحارة الكبيرة بجربة.

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