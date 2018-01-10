حادث كان وشيكا بأخذ عشرات الأرواح من المسافرين في واد السمار

عرفت رحلات القطارات من والاية العاصمة اضطرابا كبيرا اليوم الأربعاء، حيث وصل تأخر الرحلة الواحدة لحوالي ساعتين بسبب حادث كان وشيكا بأخذ عشرات الأرواح من المسافرين على مستوى محطة واد السمار بعد سير قطار قادم من عنابة نحو العاصمة وقطار كهربائي قادم من العاصمة نحو الثنية في نفس السكة وفي اتجاه متعاكس بسبب خطأ في تسيير حركة القطارات على مستوى ذات المحطة حسب مصادر للبلاد .

هذا وتعرف الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية فوضى في حركة سير القطارات بعد خروج قطارات من السكة و سقوط الكابلات الكهربائية وهو تدني غير مسبوق للمؤسسة في الآونة الأخيرة.