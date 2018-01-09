رفع التجميد عن 9 مشاريع صحية في تلمسان

كشفت مديرية الصحة لتلمسان، عن رفع التجميدعن 5 مشاريع لإنجازمستشفى للأمراض العقلية يتسع ل120 سرير بمغنية، و4 عيادات متعددة الخدمات.

وجاء هذا تبعا لقرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، حول رفع التجميد على مشاريع قطاع الصحة.

وسيمكن المستشفى الجديد بالتكفل الأحسن بالمرضى المضطربين عقليا بدل نقلهم للولايات المجاورة .

كما ستساهم العيادات المتعددة الخدمات الأربع بتحسين الصحة الجوارية وأيضا تعزيز التغطية الصحية.

حيث ستعرف الأحياء السكنية الجديدة الكبرى بتلمسان إنجاز عيادتين ألا وهي أوجليدة وبوجليدة.

وستنجز العيادتين المتبقيتين بكل من اعمير هي بلدية تابعة لدائرة شطوان والسواحلية بدائرة الغزوات.