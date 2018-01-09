ارتفاع أسعار النفط يعطي آمال لحكومة أويحيى

صعدت أسعار النفط مجددا إلى أعلى مستوياتها منذ 2015 حيث تجاوزت 69 دولارا مع مراهنة المضاربين على ارتفاع أسعار العقود الآجلة وسط تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك وتراجع أنشطة الحفر الأمريكية. لكن البعض حذر من أن موجة الصعود قد تفقد زخمها. ومن شأن هذه المستجدات أن تنعش آمال حكومة أويحيى خاصة أن المؤشر الإيجابي في هذه المرحلة أن الأسعار لم تتراجع بل ظلت تحافظ على تحسنها واستقرارها منذ أكثر من أسبوعين. وصعدت أسعار النفط إلى أعلى مستوى منذ ماي 2015، بفعل القلق من مخاطر على الإمدادات بسبب الاضطرابات في إيران وهبوط آخر في مخزونات الخام بالولايات المتحدة. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط التجارية في الولايات المتحدة هبطت بـ7.4 ملايين برميل الأسبوع الماضي، متجاوزة التوقعات، مع ارتفاع معدلات التشغيل في مصافي التكرير إلى أعلى مستوى منذ 2005.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 23 سنتا، أو ما يعادل 0.34 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 68.09 دولار للبرميل بعد أن سجلت في وقت سابق من الجلسة مستوى أكثر ارتفاعا بلغ 68.27 دولار. وتساعد تخفيضات إنتاجية تقودها منظمة أوبك وروسيا في خفض المخزونات العالمية من الخام حتى مع استمرار ارتفاع الإنتاج الأمريكي الذي صعد الأسبوع الماضي إلى 9.78 مليون برميل يوميا وتحاول منظمة أوبك والمنتجون المستقلون معها العمل على خفض المخزونات في الدول الصناعية إلى متوسط الخمس سنوات. وستعزز البيانات الأمريكية الأسعار وتدعمها خلال الفترة القادمة.

وحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة أمس، فإن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي مع زيادة إنتاج مصافي التكرير، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير. وانخفضت مخزونات الخام 7.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 29 ديسمبر إلى 424.48 مليون برميل، في حين كانت التوقعات تشير إلى انخفاض قدره 5.1 ملايين برميل،. وزاد استهلاك مصافي التكرير من الخام بمقدار 210 آلاف برميل يوميا مع صعود معدلات التشغيل نقطة مئوية واحدة إلى 96.7 في المائة الأسبوع الماضي، وهي أعلى معدلات منذ عام 2005، كما ارتفعت مخزونات البنزين 4.81 مليون برميل إلى 233.19 مليون برميل، بينما كان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادة قدرها 2.2 مليون برميل.

وأظهرت بيانات إدارة المعلومات أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، قفزت من 8.9 ملايين برميل إلى 138.83 مليون برميل، بينما كان من المتوقع أن ترتفع 477 ألف برميل. فيما هبط صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 292 ألف برميل يوميا إلى 6.49 مليون برميل يوميا.