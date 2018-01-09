وزير المجاهدين: عدد الجماجم بفرنسا لم يُحدد بعد

رفض وزير المجاهدين الطيب زيتوني، الثلاثاء، الكشف عن عدد جماجم المقاومين الجزائريين المحتجزة بفرنسا، مؤكدا أنه يجري التحقق بشأن ذلك.

وسئل زيتوني على هامش اشرافه على حفل تكريم الفائزين بجائزة أول نوفمبر 1954 طبعة 2017، عن عدد جماجم الشهداء الذين طلبت الجزائر من فرنسا تسليمهم فرض الإفصاح عنه .

وقال "الرقم موجود لكن يتم التحقيق بشأنه من طرف لجنة تتكون من مختصين جزائريين و تعمل مع الطرف الفرنسي".

وقبل أيام، قدمت الجزائر طلبا رسميا لفرنسا من أجل نقل هذه الجماجم ودفنها، بعد أن أعلن إيمانويل ماكرون استعداده لسن قانون يتيح ذلك.

وكانت قناة "فرانس 24" قد كشفت في أكتوبر 2016 فيه عن وجود 18 ألف جمجمة محفوظة بمتحف "الإنسان" في باريس، منها 500 فقط تم التعرف على هويات أصحابها، من ضمنهم 37 قائدا من المقاومة الجزائرية قتلوا ثم قطعت رؤوسهم من قبل الاستعمار الفرنسي منتصف القرن الـ19، بواحة "الزعاطشة".