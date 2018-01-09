رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم سيشرف على إفتتاح “شان” المغرب !

يتواجد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي منذ أمسية اليوم في المغرب بعد أن غادر أرض الوطن هذا الصباح حسب الموقع الرمسي للفاف.

حيث سيحضر افتتاح كأس إفريقيا للمحليين “الشان” 2018، وهي المنافسة التي سيغيب عنها المنتخب الوطني الذي أخفق في التأهل أمام الشقيق الليبي.

وحسب ما نشر في الموقع الرسمي للإتحاد الجزائري فإن حضور زطشي يقتصر عن كونه عضو في لجنة تنظيم “الشان”.

للإشارة، فإن إنطلاق المنافسة الرسمية سيكون بداية من 13 جانفي الجاري إلى غاية 4 فيفري القادم.