قريب “رياض محرز” يكشف هذا السر الغريب !!

أكد أحدُ المُقربين من عائلة الدولي الجزائري “رياض محرز” لاعبُ “ليستر سيتي” الإنجليزي أن هذا الأخير لم يوقع مع “ليفربول”.

وكشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الثلاثاء عن تصريحات لأحد أفراد أسرة “محرز” لم تفصح عن هويته يؤكد فيها أن “الأشقر” لا يعلم شيئا عن عرض “ليفربول”.

“قرأنا الكثير من الشائعات التي تؤكد إلتحاقه بليفربول لكن الأصح هو أننا لا نعلم شيئا عن هذا ولا يوجد أي إتصال رسمي”.

وأضاف قريبُ محرز:”لقد تفاجأت خاصة وأن رياض متواجد بدبي منذ أيام لقضاء عطلته”.

“لم يكن قادرا على توقيع أي شيئ وكان معزولا عن عالم كرة القدم”.

وختم:”محرز جزء مهم في ليستر سيتي ولقد أعطوه وعدا بأن يرحل في حال تلقي السعر المطلوب”.

“أعتقد بأن موضوع رحيله عن الفريق الأزرق سيطول وسيأخذ وقتا طويلا إلى غاية نهاية الميركاتو الشتوي”.