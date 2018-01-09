غليان في الأوراسي .. و وزير السياحة أول المطلوبين!!

يشهد الطابق الأول من نزل الأوراسي، حالة من الغليان، إثر مرسوم تنفيذي مريب دفع 230 طالبا بالمدرسة الوطنية العليا للسياحة إلى الإضراب منذ الخامس ديسمبر الأخير، ووسط التعمية على ما هو حاصل، لا يزال "حسان مرموري" وزير السياحة والصناعات التقليدية المطلوب رقم واحد لإنهاء حالة الاحتباس في مؤسسة عريقة تأسست عام 1976.

في معطيات حصل عليها "البلاد نت" من "إسلام طبيش" و"شعيب كاسح" الممثلان عن طلبة السنة الرابعة في المدرسة الوطنية العليا للسياحة تخصص تكوين سياحي وفندقي، أفيد أنّ طلبة المدرسة ظلوا يتحركون منذ عام لحمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على الاعتراف بشهادة الليسانس، علما أنّ المدرسة يتواجد مقرّها في نزل الأوراسي، وتتمتع بوصاية وزارة السياحة والصناعات التقليدية.

وذكر "طبيش" و"كاسح" أنّ وفداً عن الطلبة حصل على تعهّد من مصالح "الطاهر حجّار" الموسم الماضي بشأن الاعتراف بالشهادة، قبل أن يُتبيّن خلاف ذلك (...)، وطرح المتحدثان المرسوم التنفيذي المعتمد أخيراً والقاضي بتحديد شروط اعتماد وكالات السياحة والأسفار، حيث نصّ على سنة واحدة خبرة كشرط وهما كان نوع التكوين للحصول على اعتماد وكالة سياحة وأسفار، على نقيض المرسوم السابق الذي كان يشترط 3 أعوام خبرة لحملة الليسانس بينها سنة كإطار.

"تمييع"

وشدّد كل من "طبيش" و"كاسح" على أنّ المرسوم أتى لـ "يميّع" المهنة ويُسبغ عليها "العبث" في بلد يشهد تواجد 2260 وكالة سياحية وهو عدد ضخم، خصوصا إذا ما قورن ببلدين لديهما تقاليد سياحية، في صورة المغرب (700 وكالة) وتونس (300 وكالة)، بينما العدد في الجزائر بات العدد مرشحا ليدرك منحنى مثيرا (4 آلاف طلب على طاولة مرموري) !!

ورأى الطالبان إنّ تكاثر عدد وكالات السياحة والأسفار بهذا الشكل، سيضرّ بالخدمة أكثر، خصوصا بعد إقرار نظام "الألمدي" في المدرسة، وإلغاء الكثير من المقررات، وهو ما ستكون تبعاته وخيمة على قادم التسيير السياحي والفندقي.

لا تدرّج منذ 42 عاماً

وكانت الدراسة سابقا في مدرسة السياحة مشروطة بتحصيل معدّل 12 في البكالوريا، فضا عن اجتياز امتحانين كتابي وشفوي، قبل أن ترتضي إدارة المدرسة لخفض المعدّل إلى 10.50، في وقت لم يتم اعتماد نظام ما بعد التدرج في المدرسة منذ تأسيسها قبل 42 عاماً.

وإذ يرفع الطلبة أصواتهم مطالبين بحق التسجيل في طور الماستر الموسم القادم، فإنّهم يستنكرون تجاهل دوائر القرار لحركتهم الاحتجاجية منذ الخامس ديسمبر المنقضي، كما تحدثوا عن "تلقيهم تهديدات لإجبارهم على السكوت"، لكنهم يشددون على استمرارهم في الإضراب إلى غاية الوفاء بلائحتهم المطلبية.