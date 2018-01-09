سعر الدولار والأورو وأهم العملات الأجنبية في السوق الرسمية و السوق السوداء مقابل الدينار الجزائري
سعر الدولار والأورو وأهم العملات الأجنبية في السوق الرسمية و السوق السوداء مقابل الدينار الجزائري
سعر الدولار والأورو وأهم العملات الأجنبية في السوق الرسمية مقابل الدينار الجزائري:
فترة سريان الأسعار: 05 - 09 جانفي 2018
ملاحظة: هذه الأسعار للتعاملات التجارية.
|
العملة
|
الرمز
|
سعر البيع
|
سعر الشراء
|
الأورو
|
EUR
|
138.1919
|
138.1395
|
الدولار الأمريكي
|
USD
|114.6060
|114.5910
|
الجنيه الاسترليني
|
GBP
|
155.2716
|
155.2303
|
الدولار الكندي
|
CAD
|
91.6628
|91.6215
|
الدرهم الإماراتي
|
AED
|
31.2023
|
31.1974
|
|
سعر صرف العملات العربية مقابل الدولار الأمريكي في الأسواق الرسمية
سعر الدولار والأورو وأهم العملات الأجنبية في السوق السوداء مقابل الدينار الجزائري:
آخر تحديث: 09 جانفي 2018
هذه الأسعار تخص السكوار، في المناطق الأخرى وخاصة في الولايات الأخرى في العادة تكون الأسعار أقل.
|
العملة
|
الرمز
|
سعر البيع
|
سعر الشراء
|
الأورو
|
EUR
|
204,00
|
203,00
|
الدولار الأمريكي
|
USD
|
171,00
|
170,00
|
الجنيه الاسترليني
|
GBP
|
224,00
|
223,00
|
الدولار الكندي
|
CAD
|
132,00
|131,00
|
الدينار التونسي
|
TND
|
73,00
|
72,00
|
الليرة التركية
|
TRY
|
46,00
|
45,00
|
الدرهم الإماراتي
|
AED
|
43,00
|
42,00
|
الريال السعودي
|
SAR
|
43,00
|
42,00
|
اليوان الرينمنبي الصيني
|
CNY
|
25,00
|
24,00
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