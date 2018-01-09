 سعر الدولار والأورو وأهم العملات الأجنبية في السوق الرسمية و السوق السوداء مقابل الدينار الجزائري

سعر الدولار والأورو وأهم العملات الأجنبية في السوق الرسمية و السوق السوداء مقابل الدينار الجزائري

سعر الدولار والأورو وأهم العملات الأجنبية في السوق الرسمية و السوق السوداء مقابل الدينار الجزائري

سعر الدولار والأورو وأهم العملات الأجنبية في السوق الرسمية و السوق السوداء مقابل الدينار الجزائري

سعر الدولار والأورو وأهم العملات الأجنبية في السوق الرسمية مقابل الدينار الجزائري:
فترة سريان الأسعار: 05 - 09 جانفي 2018
ملاحظة: هذه الأسعار للتعاملات التجارية.

العملة
الرمز
سعر البيع
سعر الشراء
الأورو
EUR
138.1919
138.1395
الدولار الأمريكي
USD
 114.6060 114.5910
الجنيه الاسترليني
GBP
155.2716
155.2303
الدولار الكندي
CAD
91.6628
 91.6215
الدرهم الإماراتي
AED
31.2023
31.1974
 
 
    


سعر صرف العملات العربية مقابل الدولار الأمريكي في الأسواق الرسمية

سعر الدولار والأورو وأهم العملات الأجنبية في السوق السوداء مقابل الدينار الجزائري:
آخر تحديث: 09 جانفي 2018
هذه الأسعار تخص السكوار، في المناطق الأخرى وخاصة في الولايات الأخرى في العادة تكون الأسعار أقل.

العملة
الرمز
سعر البيع
سعر الشراء
الأورو
EUR
204,00
203,00
الدولار الأمريكي
USD
171,00
170,00
الجنيه الاسترليني
GBP
224,00
223,00
الدولار الكندي
CAD
132,00
 131,00
الدينار التونسي
TND
73,00
72,00
الليرة التركية
TRY
46,00
45,00
الدرهم الإماراتي
AED
43,00
42,00
الريال السعودي
SAR
43,00
42,00
اليوان الرينمنبي الصيني
CNY
25,00
24,00

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