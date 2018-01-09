سعر الدولار والأورو وأهم العملات الأجنبية في السوق الرسمية و السوق السوداء مقابل الدينار الجزائري

سعر الدولار والأورو وأهم العملات الأجنبية في السوق الرسمية مقابل الدينار الجزائري:

فترة سريان الأسعار: 05 - 09 جانفي 2018

ملاحظة: هذه الأسعار للتعاملات التجارية.

العملة الرمز سعر البيع سعر الشراء الأورو EUR 138.1919 138.1395 الدولار الأمريكي USD 114.6060 114.5910 الجنيه الاسترليني GBP 155.2716 155.2303 الدولار الكندي CAD 91.6628 91.6215 الدرهم الإماراتي AED 31.2023 31.1974





سعر صرف العملات العربية مقابل الدولار الأمريكي في الأسواق الرسمية

سعر الدولار والأورو وأهم العملات الأجنبية في السوق السوداء مقابل الدينار الجزائري:

آخر تحديث: 09 جانفي 2018

هذه الأسعار تخص السكوار، في المناطق الأخرى وخاصة في الولايات الأخرى في العادة تكون الأسعار أقل.