علامة "H&M" للألبسة تنشر صورة "عنصرية "على موقعها الخاص !

أثارت صورة نشرتها ماركة "اش اند ام" على موقعها الالكتروني لبيع الألبسة في المملكة المتحدة موجة غضب واستنفار من طرف رواد مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب ما وصفوه بالعنصرية.

وكانت شركة H&M للملابس الجاهزة قد نشرت صورة طفل ذو بشرة سوداء يرتدي قميصا أخضر مكتوب عليه باللغة الإنجليزية عبارة "أروع قرد في الغابة".

ولقيت الصورة ردود أفعال منتقدة من قبل مستخدمي الأنترنت، حيث كتبت مدونة وعارضة أزياء مشهورة على حسابها على التويتر: "من كان صاحب الفكرة في شركة H&M ليرتدي طفل أسود قميصا يحمل هذه العبارة؟" قبل أن تجد تغريدتها تفاعلا واسعا من طرف المستخدمين مما دفع الشركة لحذف الصورة من الموقع.

ورغم سحب الشركة للصورة إلى أن غضب النشطاء لازال يهز شبكات التواصل الإجتماعي، حيث بادر البعض إلى وضع صورة الطفل ذو البشرة السوداء والذي يرتدي قميصا كتب عليه "أروع قرد في الغابة" بالتوازي مع صورة طفل آخر ذو بشرة بيضاء، من نفس الموقع، يرتدي قميصا كتب عليه "خبير في البقاء على قيد الحياة".

ويذكر أن شركة الملابس الجاهزة H&M قد نشرت اليوم إعتذارا بخصوص الصورة المنشورة على موقعها وقالت: "لم نحذف الصورة فقط من الحساب، بل سحبنا أيضا القميص من السوق".