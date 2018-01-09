طمار :” التسجيل في LPP  مفتوح لمن يتقاضى 20 مليون فما فوق”

كشف وزير السكن والعمران عبد الوحيد طمار اليوم، بالجزائر عن تمكين الاطارات الذين يتقاضون أجرا أزيد من 20 مليون سنتيم. من التسجيل ضمن صيغة الترقوي العمومي “LPP”. وقال الوزير خلال اجتماعه بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني لمناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2015، انه سيتم إزالة سقف الأجر لتمكين شريحة هامة من الإطارات من […]

كشف وزير السكن والعمران عبد الوحيد طمار اليوم، بالجزائر عن تمكين الاطارات الذين يتقاضون أجرا أزيد من 20 مليون سنتيم.

من التسجيل ضمن صيغة الترقوي العمومي “LPP”.

وقال الوزير خلال اجتماعه بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني لمناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2015،

انه سيتم إزالة سقف الأجر لتمكين شريحة هامة من الإطارات من التسجيل ضمن هذه الصيغة دون الحاجة إلى استحداث صيغة أخرى.

وجاء هذا القرار نتيجة للطلبات العديدة التي تلقاها القطاع من طرف إطارات لم تستوعبهم الشروط القانونية المحددة ضمن الصيغ الأخرى.

ويذكر أن صيغة السكن الترقوي العمومي استحدثت سنة 2013، وكانت تخص المواطنين

الذين يتراوح دخلهم بين 108 الف و216 الف دينار.