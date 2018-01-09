الأطباء التونسيون يعلنون دعمهم للأطباء المقيمين في الجزائر

أعلنت المنظمة التونسية للأطباء الشبان ، أمس الإثنين ، عن دعمها لاحتجاجات الأطباء المقيمين في الجزائر ، مؤكدة استعدادها لإرساء قنوات تعاون بين الأطباء الشبان في البلدين الشقيقين.

وجاء في بيان للمنظمة التونسية :"نعبّر عن دعمنا التام لهذه التحركات ومساندتنا المطلقة لها" ، في إشارة إلى حملة الاحتجاجات التي يشنّها الأطباء المقيمون في الجزائر حول عدّة مطالب من بينهما إعفاء الأطباء من الخدمة الوطنية وإعادة النظر في نظام الخدمة المدنية وتحسين ظروف العمل في المستشفيات .

واختتم بيان منظمة الأطباء الشبان التونسية بالدعوة إلى النضال من أجل قطاع صحي عمومي راق في الدول العربية ، والتصدّي لما اعتبرته محاولات داخلية وخارجية تعمل على إفشال هذا القطاع.