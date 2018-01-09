بن غبريت تصدر قرارات صارمة لوضع حد لإحتجاج أساتذة تيزي وزو و البليدة

أصدرت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت تعليمات صارمة لمديريات التربية بولايتي البليدة و تيزي وزو، من أجل وضع حد لإضراب الأساتذة المفتوح و الذي دام لأسابيع

ويقول المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية «الكناباست» أن هذا الإضراب جاء من أجل مواجهة ما يتعرض له الأساتذة من تهميش على حد وصفه. وهدد بتوسيع الحركة الاحتجاجية بعد رفض الوصاية معالجة المشاكل بكل من ولايتي تيزي وزو والبليدة.

وقد أمرت الوزيرة بن غبريت بتجنيد عمال مؤقتين والإستعانة بالمتقاعدين لوضع حد للإضراب.

من جانب آخر دعت بن غبريت الحكومة إلى وضع قانون صارم يحد من الإضرابات الكثيرة التي تؤثر سلبا على التلاميذ وعلى قطاع التربية حسب تعبيرها.

وجاء هذا في تصريحات أدلت بها بن غبريت للإذاعة الجزائرية.