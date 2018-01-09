قريبا...كل جديد عن الخدمة الوطنية عبر الإنترنت ويعتبر عاصيا كلُ مواطن بلغ 25 سنة

تطلق قريبا، مديرية الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع الوطني موقعا إلكترونيا تفاعليا، يسمح للشباب بالإطلاع مباشرة وعبر الشبكة العنكبوتية على وضعيتهم تجاه الخدمة الوطنية، سواء تعلق الأمر بالاستدعاءات أو التجنيد والتأجيل وحتى العصاة، وبالمقابل، وبحلول سنة 2022 يعتبر عاصيا كل مواطن بلغ 25 سنة ويتواجد في حالة غير قانونية، وسيخص هذا الإجراء في مرحلة أولى الشباب المولودين سنة 1997.

الموقع الجديد سيكون مصدرا للمعلومات، إذ يقترح مساعدة المواطنين الراغبين في الحصول على معلومات حول الخدمة الوطنية وهو بمثابة خدمة للمساعدة على شبكة الانترنت، تقدم من خلله جملة من التوجيهات والنصائح للشباب الباحث عن أجوبة دقيقة لانشغالاتهم، واستفساراتهم، سواء بالنسبة للتسجيل، الاستدعاء، التجنيد، العفو، الإرجاء والتأجيل وحتى الإطلاع عن وضعية المعني اتجاه الخدمة الوطنية خاصة العصاة.

وجاء قرار إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بمديرية الخدمة الوطنية، حسب ما جاء في آخر عدد من مجلة "الجيش"، لتجاوز ما ينشر في مختلف المدونات والمواقع الإلكترونية من معلومات غير صحيحة حول التأجيل والعفو الرئاسي من أداء الخدمة الوطنية.

ويأتي هذا الإجراء الجديد حسب مديرية الخدمة الوطنية بعد سلسلة الإجراءات التي اتخذتها وزارة الدفاع، على غرار تعويض جزافي لمصاريف تنقل الشباب للخضوع للانتقاء الطبي، رفع قيمة المنحة التي يستفيد منها الشباب المدعو لأداء واجب الخدمة الوطنية بمختلف رتبهم، فضلا عن احتساب مدة الخدمة الوطنية كخبرة مهنية بالنسبة للشباب الباحث عن عمل بعد أدائهم للواجب الوطني.

وبغرض تقريب الإدارة من المواطن، حسب مجلة "الجيش"، تواصل مديرية الخدمة الوطنية نشاطها في إطار فتح مكاتب جديدة للخدمة الوطنية، التي يبلغ عددها حاليا 40 مكتبا في الخدمة، مع العلم أن آخر المكاتب التي تم فتحها في المدة الأخيرة كانت على مستوى الولايتين المنتدبتين لعين قزام وبرج باجي مختار.

وتضطلع هذه المكاتب بالمهام ذات الصلة بالتكفل بشباب الخدمة الوطنية على غرار متابعة عمليات إحصاء المواطنين لدى البلديات واستقبال المواطنين وتوجيههم وتزويدهم بالمعلومات الضرورية، بالإضافة إلى معالجة الملفات وتنظيم إجراء الانتقاء الطبي وتسليم وثائق الإرجاء أو التأجيل بسبب الدراسة إلى جانب استقبال ملفات المواطنين الطالبين للإعفاء بسبب الكفالة العائلية.

ودعت وزارة الدفاع الشباب البالغين سن الـ 18 التسجيل في قوائم الإحصاء لبلدية إقامتهم أو لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بالمهجر، مع الحصول على شهادة الإحصاء إلى غاية الانتقاء الطبي، في حالة وجود مبرر بصفة مؤقتة أو دائمة أو في حالة وجود مبرر بصفة مؤقتة أو دائمة أو في حالة اجتماعية قاهرة بسبب عجز أو مرض.