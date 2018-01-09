وزيرة التربية اللغة الأمازيغية ستعمم في 48 ولاية مستقبلا

أكدت اليوم وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت في تصريح لها للإذاعة الوطنية

لأنه سيتم تخصيص 300 منصب مالي جديد لتوظيف أساتذة اللغة الأمازيغية

بعدما وافقة الحكومة على مقترح ترقية اللغة الأمازيغية

وأضافة الوزير أن إجتماع أمس جاء لتحديد طريقة تعميم اللغة الأمازيغية على48 ولاية

وأكدت الوزيرة انها ستدعم بثلاثة كتب خلال الدخول المدرسي المقبل مع تحديد اللغة التي سوف تكتب بها اللغة الأمازيغي