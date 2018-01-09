تخصيص 300 منصب مالي جديد لتوظيف أساتذة اللغة الأمازيغية
وزيرة التربية اللغة الأمازيغية ستعمم في 48 ولاية مستقبلا
أكدت اليوم وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت في تصريح لها للإذاعة الوطنية
لأنه سيتم تخصيص 300 منصب مالي جديد لتوظيف أساتذة اللغة الأمازيغية
بعدما وافقة الحكومة على مقترح ترقية اللغة الأمازيغية
وأضافة الوزير أن إجتماع أمس جاء لتحديد طريقة تعميم اللغة الأمازيغية على48 ولاية
وأكدت الوزيرة انها ستدعم بثلاثة كتب خلال الدخول المدرسي المقبل مع تحديد اللغة التي سوف تكتب بها اللغة الأمازيغي
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