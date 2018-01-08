الممرّضون يلتحقون بإضراب الأطباء.. والمرضى رهينة بالمستشفيات

اتسعت رقعة الاحتجاجات بقطاع الصحة، بانضمام نقابات من القطاع بالأطباء المقيمين، وهو ما يجعل وزير الصحة وإصلاح المستشفيات مختار حزبلاوي أمام رهان صعب في مواجهة غضب الأطباء والممرضين وممارسي الصحة العمومية وكذا المرضى الذين وجدوا أنفسهم بدون علاج، وتأخرت مواعيد فحوصاتهم بسبب الشلل التام الذي أصاب المستشفيات جراء الإضراب.

وفيما سيخرج الأطباء المقيمون في مسيرة الغضب، الثلاثاء، بوهران لمطالبة وزير الصحة بفتح حوار جدي لمناقشة مطالبهم، والتنديد بتعرض زملائهم للاعتداء الأربعاء المنصرم، التحق أمس أعوان الشبه الطبي والبالغ عددهم 90 ألف ممرض ومساعدو التمريض عبر الوطن بالإضراب وسيستمر اليوم، كما يعتزمون الإضراب لثلاث أيام أخرى الأسبوع المقبل، بعد فشل لقائهم بممثلي وزارة الصحة الأحد.

وأكد رئيس نقابة الشبه طبي غاشي الوناس، للشروق أن الإضراب الدوري سيستمر إلى غاية استجابة الوزارة الوصية لمطالبهم وفتح نقاش جاد معهم، خاصة بالنسبة لمشكل الاعتداءات من طرف الإدارة ضدهم وعدم توفير حماية لهم أثناء تأدية مهامهم .

كما ستخرج عمادة الأطباء في وقفة احتجاجية تضامنية مع الأطباء المقيمين الثلاثاء، واعتبر رئيس العمادة الدكتور بقاط بركاني في حديثه للشروق ماحصل مع الأطباء المقيمين بالأحداث الخطيرة، مشيرا الى إيداع شكوى ضد المتسببين فيها، وبخصوص مطالب الأطباء المقيمين، أكد المتحدث على ضرورة مراجعة قانون الخدمة المدنية متسائلا عن جدوى إرسال طبيب للجنوب والمناطق النائية دون توفير الإمكانيات.

من جهته، أكد رئيس نقابة الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين بلحاج رشيد خروجهم في وقفة احتجاجية اليوم بمستشفى مصطفى باشا تضامنا مع زملائهم المقيمين، مشيرا إلى أن وضعية منظومة الصحية متدهورة جدا وقال"من غير المعقول صرف الملايير وتوظيف آلاف الأطباء لخدمات لا ترقى للمستوى" وأضاف" يجب إعادة النظر في منظومة الصحة التي لا تتماشى مع التطورات الحاصلة" وطالب بالإفراج عن قانون الصحة الجديد لتحسين الخدمات ومعالجة الانسداد الحاصل في منظومة الصحة، وعن مطالب الأطباء المقيمين قال البروفيسور بلحاج أنه أن الأوان لمراجعة الخدمة المدنية وكل قوانين الصحة، لأن جيل الأطباء المختصين اليوم ليس هو الجيل القديم.