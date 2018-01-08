2456 جزائري طلبوا اللجوء بفرنسا خلال 2017!

كشفت القنصلية الفرنسية بالعاصمة، أن كل المواعيد الخاصة بإيداع ملف طلب التأشيرة والبالغ عددها 1500 موعد تم حجزها كليا وهذا منذ فتحها على "موقع أف سي أس" غلوبال.

وحسب بيان القنصلية الفرنسية، فإن كل هذه المواعيد المحجوزة يجب على أصحابها التأكيد عليها من خلال الدفع المسبق للخدمة، بما يعادل 3600 دينار جزائري، وهذا لدى وكالة تابعة لبنك القرض الشعبي الجزائري قبل 10 جانفي الجاري ، وأضاف البيان أن موقع "أف سي أس" يحتوي على كل التفاصيل بخصوص وكالات البنك المخولة بإجراء العملية.

وكان موقع "تي.أل.أس كونتاكت"، أعلن عن الشروع في حجز المواعيد لتأشيرة فرنسا عبر قنصلية العاصمة، اعتبارا من السبت، وذلك عبر موقع "في.أف.أس. غلوبال" شركات الخدمات الجديدة التي ستضمن نظام حجز المواعيد وإيداع الملفات".

بالموازاة، كشف المدير العام للمكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية باسكال بريس، عن ارتفاع في عدد طلبات لجوء الجزائريين إلى فرنسا والتي وصلت 2456 طلب أي بارتفاع قدر بـ 24 بالمائة مقارنة بسنة 2016.

وأعلن باسكال أن الطلبات التي أحصاها مكتبه بلغت مائة ألف و412 طلب العام الماضي بزيادة 17 بالمائة، بالمقارنة مع زيادة 6.5 بالمائة سنة 2016.

وأوضح أن ألبانيا هي الدولة الأولى التي ينحدر منها طالبو اللجوء العام الماضي (7630 طلب) رغم أنها تعتبر دولة "آمنة"، تليها أفغانستان (5987) وهايتي (4934) والسودان (4486).