مناصب مالية جديدة لتدريس الأمازيغية

أعطى الوزير الأول أحمد أويحي، الأحد، الضوء الأخضر لفتح مناصب مالية جديدة في قطاع التربية من أجل ترقية تدريس الأمازيغية.

وأكد بيان للوزارة الأولى، أن أويحي ترأس مجلسا وزاريا مشتركا خصص لتفعيل تدريس اللغة الامازيغية واعداد مشروع القانون العضوي المتضمن انشاء اكاديمية جزائرية للغة الامازيغية.

ووفق المصدر ذاته، جاء ذلك "طبقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء المنعقد يوم 27 ديسمبر الفارط".

واوضح البيان أنه تم اتخاذ اجراءات خلال الإجتماع، تتعلق بـ "تخصيص مناصب مالية اضافية من أجل تعزيز تدريس الامازيغية في قطاع التربية الوطنية وتوسيع التكوين والبحث باللغة الامازيغية على مستوى الجامعات".

وأضاف أنه "سيتم تنصيب فوج عمل وزاري لدى مصالح الوزير الاول، من أجل اعداد مشروع تمهيدي للقانون المتضمن انشاء اكاديمية اللغة الامازيغية، وهذا النص سيتبع المسار الاعتيادي على مستوى الحكومة ثم مجلس الوزراء قبل ان يعرض على البرلمان خلال السداسي الاول من سنة 2018".