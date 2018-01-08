هذه هي قرارات الجلس الوزاري المشترك الذي عقد حول "الأمازيغية"

عقد الوزير الاول احمد اويحيى اليوم الاثنين اجتماعا وزاريا مشتركا خصص لتفعيل تدريس اللغة الامازيغية و اعداد مشروع القانون العضوي المتضمن انشاء اكاديمية جزائرية للغة الامازيغية, حسبما جاء في بيان لمصالح الوزير الاول.

وأضاف ذات المصدر انه "طبقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء المنعقد يوم 27 ديسمبر الفارط, عقد الوزير الاول السيد احمد اويحيى اليوم مجلسا وزاريا مشتركا خصص لتفعيل تدريس اللغة الامازيغية و اعداد مشروع القانون العضوي المتضمن انشاء اكاديمية جزائرية للغة الامازيغية".

كما اوضح البيان أن هذا المجلس الوزاري المشترك "أفضى الى سلسلة من الاجراءات سيما تخصيص مناصب مالية اضافية من أجل تعزيز تدريس الامازيغية في قطاع التربية الوطنية و توسيع التكوين و البحث باللغة الامازيغية على مستوى الجامعات".

و أضاف البيان انه "سيتم تنصيب فوج عمل وزاري لدى مصالح الوزير الاول من أجل اعداد مشروع تمهيدي للقانون المتضمن انشاء اكاديمية اللغة الامازيغية" مضيفا ان هذا النص "سيتبع المسار الاعتيادي على مستوى الحكومة ثم مجلس الوزراء قبل ان يعرض على البرلمان خلال السداسي الاول من سنة 2018".