بالفيديو..عزالدين دوخة يعرض “خوالد” و”بولعويدات” على “المشوي” في المدينة المنورة !

نشر الحارس الجزائري لنادي “أحد” السعودي مقطع فيديو على حسابه الرسمي بشبكة التواصل الإجتماعي “إنستغرام”.

ودعى دوخة مواطنيه “خوالد” و”بولعويدات” على عشاء “المشوي” بالمدينة المنورة أين ينشط الثلاثي في الدوري السعودي لكرة القدم.

وإنضم الثنائي نصر الدين خوالد وبولعويدات إلى نادي أحد السعودي قادمين من إتحاد العاصمة ونصر حسين داي على التوالي.

ويضم نادي أحد السعودي العديد من الجزائريين على غرار المدرب نبيل نغيز، خوالد، دوخة، بولعويدات، واللاعب الملغاشي أندريا الذي تحصل على الجنسية الجزائرية مؤخرا.