 خليفة حفتر يشيد و يأكد ثقته بالجزائر

خليفة حفتر يشيد و يأكد ثقته بالجزائر

خليفة حفتر يشيد و يأكد ثقته بالجزائر

قال المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطنى الليبى، في مقابلة مع صحيفة "جان أفريك" الأسبوعية اليوم الإثنين: إن الجزائر لم تكن قط وسيطا في حل الأزمة الليبية، مضيفًا: لعلها تستعد لإعداد مبادرة، ولكننا في الوقت الحالي لا ندركها".
ونفى حفتر، ما إذا كانت الجزائر ستكون أقرب إلى فايز السراج من عدمة، مؤكدًا أن الجزائر بلد شقيق، قائلا: " أنا واثق من أنه إذا حاول الجزائريون الوساطة فسوف يفعلون ذلك بطريقة محايدة"، مضيفًا: إنها دولة عربية، واتحاد الليبيين مهم جدًا لها، لأن انقساماتها تضر بها وأنها قد تكون الوسيط المحايد الذي يمكن أن يلعب دورًا مقنعا في عملية توحيد ليبيا.

القراءة من elkhabar

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