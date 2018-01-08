نفاذ الحصة الأولى من المواعيد لدى المتعامل الجديد “VFS Global” حسب السفارة الفرنسية



اعلنت السفارة الفرنسية اليوم الاثنين، ان المتعامل الجديد الذي اوكلت له مهمة تسجيل طلبات التاشيرة، قد عرض منذ امس الاحد حصة مواعيد تضم 1500 موعدا، وقد تم حجزها كلية في الساعات الأولى لعرضها.

وتعلم السفارة اصحاب هذه المواعيد لتأكيدها يوم 10 جانفي كآخر اجل قصد دفع تكاليف التأشيرة لدى وكالات القرض الشعبي الجزائري الموجودة قائمتها في موقع المتعامل الجديد “VFS Global” .

كما تعلم السفارة طالبي التاشيرة ان” حصة شهر افريل القادم سينشرها المتعامل الجديد في شهر مارس”. مع التذكير ان “المتعامل القديم (اي tls contact) هو من سيتكفل بإجراءات تسجيل المواعيد بالنسبة لأشهر جانفي وفيفري ومارس”، وان ” اخذ المواعيد على مستوى tels contac سيتواصل الى غاية يوم 29 مارس 2018 واسترجاع جوازات السفر بالنسبة للذين اودعوا ملفاتهم قبل 29 مارس سيستمر لدى tels contact الى غاية 30 افريل 2018″.

واوضحت السفارة الفرنسية في الاخير ان vifs global سيعوض tels contact في عملية استلام ملفات طلب التاشيرة بداية من يوم 9 افريل القادم.