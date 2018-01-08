كل التفاصيل بالفيديو/ صيغة الترقوي المدعم جاهزة وإطلاقها خلال الأيام المقبلة



أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار، اليوم الاثنين، عن بلوغ مرحلة التوقيع للمرسوم التنفيذي الخاص بصيغة الترقوي المدعم التي تضم أزيد من 70ألف وحدة.

وأكد الوزير خلال اجتماع له مع مدراء السكن للولايات على ضرورة التحضير الجيد للاطار النهائي لهذه الصيغة قبل توقيع المرسوم خلال الايام القليلة المقبلة واصدار التعليمة، واضاف تمار بحسب وكالة الانباء الجزائرية: “المرسوم التنفيذي المشترك الذي عرف عدة تغييرات بلغ مرحلة التوقيع بعد بضعة ايام. لذا علينا ان نجهز انفسنا قبل التوقيع”.

و سيتم خلال هذا الاجتماع التحضير بالشراكة مع مدراء السكن ل 48 ولاية وكل اطارات الوزارة للتعليمة التي ستضم مختلف التفاصيل بصيغة السكن الترقوي المدعم.

وتضم هذه الصيغة 70 الف وحدة سكنية ويمكن ان ترتفعي حسب الوزير.

وسيتم خلال الاسبوع المقبل توجيه تعليمة الى الولاة تضم توجيهات لكيفية تأطير العملية مع مدراء السكن والمرقين العموميين.

وشدد الوزير على المسؤولين المحليين ضرورة التركيز على التأطير النهائي للعملية وتقديم المقترحات بكل ارتياحية اضافة الى متابعة البرامج بدقة وتقديم تقارير اسبوعية للوزارة.

الى جانب ذلك الزم الوزير المسؤولين بإخطار الوزارة بالاشكالات المطروحة على مستوى الورشات في وقتها، وتابع طمار:”مدير السكن هو ممثل الوزارة في الولاية. فمنحناه كل الصلاحيات وعليكم الاثبات”.

وحسب الوزير فسيتم الاعلان عن اطلاق صيغة السكن الترقوي الايجاري (logement locatif promotionnel)بعد الانتهاء من عملية تأطير السكن الترقوي المدعم .