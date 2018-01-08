قريبا LLP صيغة سكنية جديدة...التفاصيل بالفيديو



أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار، عن التحضير لإطلاق صيغة جديدة للسكنات في القريب العاجل، ويتعلق الأمر بالسكن الإيجاري الترقويLLP، والذي تراهن عليه الحكومة للقضاء على أزمة السكن في الجزائر.

وحسب ما أعلن عنه تمار في لقاءه اليوم الإثنين بمدراء السكن لـ 48 ولاية بمقر الوزارة، بمناسبة إطلاق الصيغة السكنية الجديدة Lpa، فإن مصالحه تعمل حاليا على التحضير لهذه الصيغة التي قال بأنها ستمنح امتيازات للعائلات الجزائرية وفقا لما هو معمول به في سوق العقارعالميا، مشيرا إلى توجيه صيغة LLp لسوق العقار بهدف خلق الحركية المنشودة من الحكومة، فيما لم يكشف تمار عن تفاصيل هذه الصيغة الجديدة التي سيتم إطلاقها مباشرة بعد إطلاق صيغة LPA.

في سياق اخر شدّد تمار، على مدراء السكن بالمتابعة الميدانية على ورشات المشاريع السكنية، والتصدي للغش من طرف المقاولين. مؤكدا ” لا يريد أي تأخير في المشاريع خلال السنة الجارية، حاربنا من أجل توفير الميزانية ولا نريد التاخير” .كما أمر الوزير بإحصاء السكنات الموزعة بدون عقود لتسوية الوضعية فقانون المالية 2018 بما يتيح للمواطن بيع مسكناتهم .