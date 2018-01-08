إيرلندية تخوض “معركة” لاستعادة أبنائها الموجودين في الجزائر

تسعى سيدة ايرلندية وهي أم لثلاثة أطفال، لاسترجاع أولادها الذين سافر بهم والدهم الجزائري المدعو كمال فكار البالغ من العمر 53 سنة إلى الجزائر منذ جويلية 2015، ويرفض العودة بهم إلى إيرلندا، ولم تشاهدهم الأم التي تدعى “جينا ديفيس” منذ ذلك الحين.

ووفقا للصحافة الايرلندية، فقد نشرت الأم صورا لأبنائها الثلاثة في الجزائر، وهم التوأم حمزة وحليمة البالغين من العمر سبع سنوات، وشقيقتهما الكبرى زينب البالغة من العمر 10 سنين.

كما أطلقت هذه السيدة الايرلندية عريضة توقيعات على الانترنت لحمل حكومة بلدها على التدخل ومساعدتها عن طريق التواصل مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والوزير الاول أحمد أويحيى، حيث بلغ عدد التوقيعات في ظرف وجيز 5 آلاف توقيع، في وقت لم تحرك سلطات بلدها ساكنا بحسب ذات المصدر، غير أن وزارة الخارجية الايرلندية قالت بأنها على اطلاع بالقضية وأنها تعمل على حلها.

وعبرت الأم الايرلندية (43 سنة) عن وضعها الصعب وحنينها لأبنائها بالقول إنها اشترت لهم هدايا عيد ميلاد التوأم يوم الجمعة الماضي، لكنها لا تستطيع الوصول إليهم واكتفت بالتواصل معهم عبر الانترنت.

وأبدت السيدة الإيرالندية مخاوفها في حالة قدومها إلى الجزائر لرؤية أبنائها دون أن تدلي بأباب مخاوفها، حيث قالت: “لا أستطيع أن أفعل ذلك لا أستطيع أن أبقى سنة أخرى بدون أطفالي”، وأضافت “أطفالي صغار ، وهم بحاجة إلى مساعدة حكومتهم كمواطنين أيرلنديين”.





