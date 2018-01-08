توقيف عدد من الأفارقة كانوا بصدد التنقيب عن الذهب ببرج باجي مختار

أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، اليوم الاثنين 08 جانفي، بالقطاع العملياتي برج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، عشرين (20) شخصا من جنسيات إفريقية مختلفة، بصدد التنقيب غير الشرعي عن الذهب، بحوزتهم (25) مولدا كهربائيا و(12) مطرقة ضاغطة، وفقا لما أكده بيان لوزارة الدفاع الوطني.

“تأتي هذه العملية في إطار الجهودات المتواصلة لوحدات الجيش الوطني الشعبي في حماية الحدود وإحباط أي محاولة اختراق ونهب ثروات الوطن” يضيف البيان.