بالفيديو: يوسفي: دفتر شروط قيد التحضير حول صناعة و تركيب الهواتف النقالة بالجزائر

يتم حاليا دراسة دفتر الشروط ينظم قطاع صناعة و تركيب الهواتف النقالة بالجزائر, حسبما صرح به, هذا الاثنين, وزير الصناعة والمناجم, يوسف يوسفي.

و سيحدد دفتر الشروط , القواعد التي ستسمح بتطوير هذا النشاط بالجزائر و كذا حماية المستهلك, حسب شروحات السيد يوسفي خلال ندوة صحفية, نظمت عقب اختتام تدشين عدد من المشاريع الصناعية في الجزائر العاصمة و ذلك في العديد من الشعب الصناعية خصوصا تصنيع قطع غيار السيارات والهواتف النقالة والمنتجات الغذائية و الزراعية ومواد البناء.

و في مجال صناعة الهواتف النقالة, دشن الوزير وحدة تركيب الهواتف الذكية "سامسونج" الواقعة في المنطقة الصناعية للرويبة.

و تم إنجاز هذا المشروع في إطار شراكة بين المصنع الكوري الجنوبي سامسونج الكترونيكس من خلال فرعها الجزائري سامسونج الجزائر وشريكه الموزع "تايم كوم".

و تصل القدرة الانتاجية لهذه الوحدة الى 5ر1 مليون هاتف في عام 2018 و 5ر2 مليون وحدة في 2019.