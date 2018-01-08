السفارة الفرنسية بالجزائر: الآلاف من مواعيد إيداع ملفات طلب التأشيرة لشهر جانفي و فيفري ومارس لدى "TLS Contact"

كشفت السفارة الفرنسية بالجزائر أنّ كل المواعيد لإيداع ملف طلب تأشيرة والتي تم فتحها الأحد 07 جانفي لدى "في أف أس غلوبال" (VFS Global) على الموقع الالكتروني (www.vfsglobal.com/France/Algeria)" والبالغ عددها 1500 موعد، قد تم حجزها جميعها.

وأضاف ذات المصدر ان كل هذه المواعيد المحجوزة يجب أن تؤكد من خلال الدفع المسبق لتكاليف الخدمة (3600 دينار جزائري) في وكالة لبنك القرض الشعبي الجزائري قبل يوم 10 جانفي الجاري, مضيفا أن الموقع الالكتروني لVFS Global يحتوي على كل تفاصيل بخصوص وكالات البنك المخولة بإجراء العملية".

كما أشارت السفارة إلى أنها ستقوم بفتح إمكانية حجز مواعيد لشهر أفريل المقبل، وهذا خلال شهر مارس المقبل على الموقع الالكتروني (www.vfsglobal.com/France/Algeria)".

في حين أشارت السفارة إلى أنه لن يكون هناك تغيير بالنسبة للمواعيد المحددة إلى غاية 29 مارس 2018 بحيث تودع طلبات التأشيرات بمركز "تي أل أس كونتاكت" (TSL Contact) و يتم الحصول على المواعيد حسب الاجراء الساري عبر الموقع الالكتروني (https://fr.tlscontact.com/dz/alg/index.php)".

وأضاف ذات المصدر ان القنصلية العامة تضع "يوميا على موقعها الالكتروني عدد هام من المواعيد لدى "تي أل أس كونتاكت". وإذا كان طالب التأشيرة يرغب في إيداع طلبه قبل 29 مارس 2018, فهو اذن مدعو للتأكد من توفر موعد في التاريخ المرغوب على موقع الالكتروني ل"تي أل أس كونتاكت".

وأوضح أن المواعيد التي تؤخذ ابتداء من 9 أبريل 2018 فستتكفل بها "في أف أس غلوبال" بما ان القنصلية العامة لفرنسا بالجزائر العاصمة ستشرع عند هذا التاريخ فقط في العمل مع شركة "في أف أس غلوبال" خلفا ل"تي أل أس كونتاكت".

*Communiqué de presse*

Afin de vérifier le bon fonctionnement de la nouvelle procédure de prise de rendez-vous avec prépaiement sur le site de VFS Global, le consulat général de France à Alger a ouvert, le 7 janvier 2018, 1500 rendez-vous pour le mois d’avril prochain. Tous ces créneaux ont d’ores et déjà été réservés.

Ces rendez-vous doivent être impérativement confirmés au plus tard le 10 janvier 2018 par le prépaiement des frais de service (3600 dinars) auprès d’une des agences autorisées de la banque CPA, dont la liste peut être trouvée sur le site de VFS Global.

De nouveaux rendez-vous pour le mois d’avril seront mis en ligne par VFS Global en mars prochain.

Dans l’attente, pour les mois à venir, la procédure actuelle reste en vigueur avec TLS Contact, actuel partenaire : le consulat général de France à Alger a demandé à TLS Contact de mettre en ligne plusieurs milliers de rendez-vous pour les mois de janvier, février puis mars 2018.