عاجل: تفاصيل الهزة الأرضية التي شعر بها سكان الجزائر العاصمة

سجلت مساء اليوم، في حدود الساعة 17:20، هزة أرضية قوية بلغت شدتها 04 درجات على سلم ريشتر، بالبليدة.

وقد شعر بهذه الهزة الأرضية سكان الجزائر العاصمة و تيبازة و الولايات المجاورة.

Map of testimonies received so far following #earthquake detection in Northern #Algeria 4 min ago. pic.twitter.com/7Qt4eUmsfE