نسبة الأمية في الجزائر تنخفض إلى 10.11 بالمئة

تحيي الجزائر اليوم الإثنين اليوم العربي لمحو الأمية ، حيث تشرف وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت على إحياء هذه المناسبة بولاية عين الدفلى .

و أكدت رئيسة الجمعية الوطنية لمحو الأمية "اقرأ" عائشة باركي في تصريح للقناة الاذاعية الأولى أنه تم تسجيل تراجع في نسبة الأمية بالجزائر إلى 10.11 بالمائة ، والتي أضافت أن ما يبعث على الفخر والاعتزاز أكثر هو تراجع نسبة أمية المرأة إلى 9.16 بالمائة.

وأبرزت عائشة باركي في السياق ذاته طموح الجزائر إلى بلوغ اهداف التنمية المستدامة ، مبرزة أن الجزائر تبذل جهودا جبارة بوضع كل الإمكانيات المتاحة للقضاء على الأمية في أوساط الشرائح التي لم يسعفها الحظ للدراسة، وفقا لإستراتيجية وطنية مسطرة لدحر هذه الآفة.