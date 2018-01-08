 نسبة الأمية في الجزائر تنخفض إلى 10.11 بالمئة

في إطار إحياء اليوم العربي لمحو الامية

نسبة الأمية في الجزائر تنخفض إلى 10.11 بالمئة

نسبة الأمية في الجزائر تنخفض إلى 10.11 بالمئة

تحيي الجزائر اليوم الإثنين اليوم العربي لمحو الأمية ، حيث تشرف وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت على إحياء هذه المناسبة بولاية عين الدفلى .

 و أكدت رئيسة الجمعية الوطنية لمحو الأمية "اقرأ" عائشة باركي في تصريح للقناة الاذاعية الأولى أنه تم تسجيل تراجع في نسبة الأمية بالجزائر إلى 10.11 بالمائة ، والتي أضافت أن ما يبعث على الفخر والاعتزاز أكثر هو تراجع نسبة أمية المرأة إلى 9.16 بالمائة.

وأبرزت عائشة باركي في السياق ذاته طموح الجزائر إلى بلوغ اهداف التنمية المستدامة ، مبرزة أن الجزائر تبذل جهودا جبارة بوضع كل الإمكانيات المتاحة للقضاء على الأمية في أوساط الشرائح التي لم يسعفها الحظ للدراسة، وفقا لإستراتيجية وطنية مسطرة لدحر هذه الآفة.

القراءة من البلاد

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