طمار: سعر المتر المربع لصيغة LPA حوالي 50 الف دينار

قال عبد الوحيد طمار، وزير السكن والعمران والمدينة، أن سعر المتر المربع لصيغة “lpa”، حوالي 50 الف دينار.مشيرا إلى أن السعر سيختلف من منطقة لأخرى حسب أهميتها، وتتمثل في أربع مناطق عبر الوطن.واضاف طمار أن الهدف الأولي في صيغة الترقوي المدعم هو تفادي مشاكل التمويل.خاصة وأن صيغة Lpa تتكون من شقة ذات غرفتين الى 4 غرف و 5 غرف حسب التركيبة العائلية.

مضيفا أن سعر الاكتتاب في صيغة الترقوي المدعم “lpa” ستكون من أجر قاعدي إلى 6 مرات.