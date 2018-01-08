تونسيون يهجرون نحو الجزائر بسبب غلاء المعيشة

أطلق مجموعة من الشباب التونسي حملة "فاش نستنا" والهدف منها الهجرة نحو الجزائر بسبب غلاء المعيشة.

وأفاد "موقع جوهرة التونسي"، مساء الأحد، أن محتجين في عدة ولايات أولها ولاية قفصة شرعوا في مسيرة احتجاجية لمجموعة من الشباب مشيا على الأقدام رافعين العلم الجزائري متوجهين إلى الحدود مع الجزائر.

وذلك احتجاجا على ما تشهده الولاية من تهميش على جميع المستويات خاصة البطالة وعدم تفاعل المسؤولين مع مطالب وتساؤلات المعتصمين

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