Chutes de neige féeriques sur les dunes de sables à Ain Sefra

La neige a recouvert la désert de Ain Sefra dans le sud du pays. Ces images féeriques sur ont été partagé par les internautes sur les réseaux sociaux.

Un bulletin spécial (BMS) de l’Office national de météorologie avait annoncé hier le retour du froid et de la neige dimanche soir sur le Nord du pays. En ce sens, des chutes de neige sont prévues sur les reliefs de l’Ouest et du Centre-Ouest qui dépassant 1.000 mètres d’altitude, La même source précise que les chutes de neige affecteront dans un premier temps les wilayas de Naâma, El Bayadh et Laghouat, de dimanche à 18h au lundi à 6h. Par la suite, les chute de neige gagneront les wilayas des Hauts plateaux à Tiaret, Tissemsilt, Ain Defla, Médéa et Djelfa, à compter de lundi à minuit jusqu’à midi. L’épaisseur de la neige atteindra ou dépassera localement 10 à 15 cm, précise la même source. Le mauvais temps devrait persister jusqu’à la fin de cette semaine.