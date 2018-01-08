تي أل أس كونتاكت تفرض إجراءات جديدة والتي تقتضي الدفع المسبق لتكاليف معالجة الملف

استحدث المتعامل مع القنصلية الفرنسية في وهران وعنابة "تي أل أس كونتاكت"، إجراءات جديدة بخصوص تحديد مواعيد الفيزا، ابتداء من الأحد 7 جانفي، والتي تقتضي الدفع المسبق لتكاليف معالجة الملف والمقدّرة بـ 3600 دج قبل تأكيد الحصول على الموعد.

حسب بيان الأحد، للمتعامل "تي أل أس كونتاكت" الذي أبقت عليه السفارة الفرنسية في وهران وعنابة، مع تغييره في الجزائر العاصمة بمتعامل آخر، فإنّه تقرّر ابتداء من أمس، إجراءات جديدة تتعلّق بالدفع المسبق لحقوق معالجة الملفات والمقدّرة بـ 3600 دج مباشرة بعد التسجيل في الموقع الخاصّ به، حيث لا يتم تأكيد الموعد بصفة نهائية، إلاّ بعد الدفع لدى أحد مراكز "تي أل أس كونتاكت" في المرحلة الأولى ثمّ لدى مراكز البريد في مرحلة ثانية، وحسب البيان الذي اطلعت عليه "الشروق"، فإنّ تسجيل المواعيد على الموقع الإلكتروني يخصّ شهر أفريل المقبل، أين يتلقى طالب الموعد رسالة على البريد الإلكتروني وأخرى على الهاتف النقال يحدّد من خلالها موعد الدفع المسبق للمبلغ المالي المذكور ويكون ذلك في حدود ثلاثة أيّام، وفي حال عدم الالتزام بموعد الدفع المسبق يلغى التسجيل على الموقع الإلكتروني آليا وعلى الطالب أن يعيد العملية من جديد.

وتم تحديد مكاتب الدفع الممكنة بوهران وعنابة وقسنطينة من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة إلى الرابعة مساء، وعلى مستوى مكتب أدرار كل يوم خميس في نفس التوقيت، وذلك في الفترة ما بين 7 إلى 11 جانفي كمرحلة أولى لتنفيذ الإجراءات الجديدة، فيما سيكون الدفع المسبق في المرحلة الثانية ابتداء من 14 جانفي في واحد من مكاتب البريد المقدّر عددها بـ 4 آلاف مكتب عبر ولايات الوطن ويتلقى طالب الموعد تأكيدا بخصوص الدفع على البريد الإلكتروني ورسالة على الهاتف النقال أين يتم تأكيد موعده. مع الإشارة إلى أنّ المبلغ المحدّد خاصّ بخدمات المتعامل "تي أل أس كونتاكت" وليس تكاليف التأشيرة على مستوى القنصلية. كما يشار إلى أنّ هذه الإجراءات وغيرها الهدف منها تنظيم عملية أخذ المواعيد بعد تسجيل تخلّف المئات عن مواعيدهم وتتوافق مع الإجراءات المتخذة من قبل المتعامل الجديد بالعاصمة "في أف أس" الذي يفرض هو الآخر الدفع المسبق وشرع في تسجيل المواعيد على موقعه الإلكتروني منذ الأحد.