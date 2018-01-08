مجموعة من الشباب التونسي يهربون إلى الجزائر احتجاجا على غلاء المعيشة



أطلق مجموعة من الشباب التونسي حملة “فاش نستنا” والهدف منها قيامه بالزحف نحو الجزائر بسبب غلاء المعيشة.

وبدء أمس الأحد، محتجون بعدد من معتمديات ولاية قفصة في مسيرة مشيا على الأقدام انطلقت من الملتوي وصولا إلى الحدود مع الجزائر.

وحسب ما أفاد به “موقع جوهرة التونسي”، رفع الشباب المحتجين العلم الجزائري

وذلك احتجاجا لما تشهده الولاية من تهميش على جميع المستويات خاصة البطالة وعدم تفاعل المسؤولين مع مطالب وتساؤولات المعتصمين .

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