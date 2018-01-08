ملحّن النشيد قسما “محمد فوزي” أهين في بلده ويكرّم في “الجزائر”

عانى الفنّان المصري الراحل “محمد فوزي” ملحن النشيد الوطني “قسما”، من مرض سرطان العظام والذي عجز الأطباء عن تشخيصه.

وروت الفنانة مديحة يسري، المصري الراحل “محمد فوزي” ملحن النشيد الوطني “قسما كيف كانت نهاية زوجها الراحل.

وقالت الفنانة في حوار تلفزيوني لإحدى الفضائيات، أنّ فوزي تعرّض للظلم وصبرعنه من طرف الرئيس المصري جمال عبد النّاصر.

حيث وبعد دعمه لمبادرة قطارالرّحمة، التي كانت تهدف لجمع التبرعات لفائدة الجيش بعد حركة 23 جويلية 1952.

قرر النّظام رد الجميل له أمّمت الدولة مصنعه الذي أصبح فيما بعد شركة “صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات.

وعين مستشارا فنيا له ليتفاجأ بضابط دخل مكتبه وطلب منه الإنصراف بدعوى أنّه تمّ الإستغناء عن خدماته.

وكان الفنان الراحل يتقاضى أجر 100 جنيه شهريا فلم يتحمل فوزي تلك الصدمة، كماقالت مديحة يسري.

فتحسّر حتى تكالب عليه مرض نادر في العظام، احتار الأطباء في تشخيصه حتى صار يُعرف باسم “مرض محمد فوزي”.

وبعد مرور عاد محمد فوزي من جديد للأضواء في 2017، حيث منح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الفنان محمد فوزي وسام الاستحقاق الوطني.

كما أمر بإطلاق اسمه على أحد المعهد الوطني العالي للموسيقى، بمناسبة مرور 60 عامًا على النشيد الوطني الجزائري “قسمًا”.

الذي لحنه فوزي هدية للشعب الجزائري، وكتب كلماته الشّاعر مفدي زكريا.