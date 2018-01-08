بالفيديو.. ظهور جدار بين روسيا والصين

ظهر سور جليدي بارتفاع 20 مترا يمتد عشرات الكيلومترات، في مقاطعة هيلونغجيانغ الصينية، الواقعة على الحدود الروسية.

ويظهر الفيديو الجدار الجليدي الذي نشأ في بحيرة خانكا الواقعة بين حدود مقاطعة بريمورسكي كراي الروسية ومقاطعة هيلونجيانغ شمالي شرق الصين.

وتشكل الجدار الجليدي بسبب الرياح قوية التي دفعت أجزاء من الجليد إلى منطقة معينة من جميع أنحاء البحيرة، بالإضافة إلى درجات حرارة منخفضة.

للإشارة، فإن الجدار الجليدي الضخم، الذي يمكن مشاهدته في بحيرة خانكا لا يظهر سنويا.