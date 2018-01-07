32 مفقوداً في تصادم ناقلة نفط إيرانية مع سفينة صينية

قالت الحكومة الصينية يوم الأحد إن النار اشتعلت في ناقلة تحمل نفطا إيرانيا وتديرها أكبر شركة في إيران لشحن النفط وبدأت حمولتها تتسرب إلى مياه بحر الصين الشرقي يوم الأحد إثر تصادمها مع سفينة صينية للبضائع الصب.

وأضافت أن 32 شخصا، هم كل أفراد طاقم الناقلة الإيرانية التابعة لشركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية، في عداد المفقودين حتى الآن.

وقال محمد راستاد المدير التنفيذي لمنظمة الموانئ والملاحة الإيرانية للتلفزيون الرسمي الإيراني إن سحبا كثيفة من الدخان تنبعث من الناقلة (سانتشي) وتغطيها في حين عرقل الطقس السيء واستمرار اشتعال النيران في الناقلة وحولها جهود الإنقاذ.

وقالت وزارة النقل الصينية في بيان يوم الأحد إن الناقلة (سانتشي) اصطدمت بالسفينة (سي إف كريستال) على بعد نحو 160 ميلا بحريا قبالة الساحل قرب شنغهاي مساء السبت.