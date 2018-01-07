تيزي وزو/ إجتماع طارىء مع أعضاء نقابة الكنابيست لإنهاء الأضراب

سيعقد مدير التربية لولاية تيزي وزو ، نهار اليوم الإثنين ، إجتماع طارىء بمقر المديرية مع أعضاء نقابة "الكنابيست" بحضور ممثلي أولياء التلاميذ لإنهاء الأضراب الذي يشنه منخرطو هذه النقابة منذ يوم الإثنين 20 نوفمبر 2017 للمطالبة برحيل رئيسي مصلحتين بمديرية التربية و تمكين بالتالي إستئناف التلاميذ الدراسة .

حسب مصادر مطلعة بتيزي وزو أن قرار عقد هذا الإجتماع الطارىء ، الذي سيعقد نهار الغد الإثنين 8 جانفي ، إتخذ مساء اليوم الأحد خلال إجتماع جمع ممثلي أولياء التلاميذ بأعضاء نقابة الكنابيست" لمناقشة معضلة الإضراب الذي يهدد المستقبل الدراسي لألاف من تلاميذ الولاية هذه بسنة بيضاء .

تبقى أمال التلاميذ و أوليائهم معلقة على نتائج هذا اللقاء الطارىء لإيجاد صيغة لإنهاء الخلاف علما أن ممثلي "الكنابيست" يلحون على رحيل رئيسي المصلحتين كشرط لإستئناف العمل فيما لا ترغب الإدارة الإستغناء عن موظفيها إلا في حالة إستقالتهما من منصبهما .