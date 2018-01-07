الوزير زعلان.. الجوية الجزائرية ليس لديها مشاكل

أكد وزير الاشغال العمومية والنقل، عبد الغني زعلان، اليوم الأحد من البويرة، أنّ شركة الخطوط الجوية الجزائرية ما زالت تضمن خدمات ذات جودة عالية لمسافريها، و”ليس لديها أي مشاكل فيما يخص معايير الامن”.وفي رده على سؤال للصحافة حول التقرير الأخير للطيران المدني الصيني حول الأداءات السيئة لبعض شركات الطيران،

والتي لن يسمح لها برفع عدد رحلاتهم نحو الصين، صرح الوزير “شركتنا لا تعرف أي مشكل فيما يخص معايير الأمن”،

مضيفا أن”شركة الخطوط الجوية الجزائرية توفر خدمات ذات جودة عالية لمسافريها وتواصل ذلك عبر مختلف بلدان أوروبا دون أي مشكل”.

واغتنم الوزير الذي تفقد مختلف مشاريع قطاعه بولاية البويرة، هذه الفرصة ليؤكد أن “الوضعية المالية لشركة الخطوط الجوية الجزائرية ليست صعبة”،

مضيفا ان “إدارة الشركة “بصدد إعداد مخطط لتحسين وضع الشركة أكثر”.

وطمأن الوزير خلال زيارته الى البويرة أن “إدارة الخطوط الجوية الجزائرية ومستخدميها وشركائها يمكنهم بكل سهولة تجاوز الوضعية الحالية التي ليست صعبة والتي لا يمكنها كبح سير خدماتها”.

ودعا زعلان الى “ترك شركة الخطوط الجوية الجزائرية تعمل وتسوي أوضاعها من طرف مسؤوليها، دون اثارة الجدل حول هذا الموضوع الذي تسعى بعض الأطراف الى استغلاله من أجل إحداث الضجة”.

وقال “شركتنا ما زالت تنقل مسافريها في الصيف وفي العطل بطريقة عادية اذن علينا أن نتركها تعمل”.