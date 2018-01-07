بالفيديو : حوادث المرور.. عداد الموت لا يتوقف بالمسيلة

عرفت ولاية المسيلة، إرتفاعا محسوسا في عدد حوادث المرور، مقارنة بالسنتين المنقضيتين 2016/2017.كما سجلت الحماية المدنية بذات الولاية، إرتفاعا في حالات الوفيات، خلال سنة 2016 سجلت 75 وفاة، بينما في 2017 سجلت 87 وفاة.

كما يعد السبب الرئيسي، لإرتفاع الحوادث المرورية، إنعدام الثقافة المرورية، ونوعية المركبات.