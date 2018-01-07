بالفيديو: المياه المالحة خطر يهدد واحات النخيل بالإندثار في أدرار

أصبح صعود المياه المالحة خطرا يهدد واحات النخيل بالإندثار، في منطقة القصور الشمالية لبلدية بودة ولاية أدرار.الامر، الذي أثار إستياء الفلاحين وجعلهم يناشدون السلطات، التكلف بالمشكل، لأنه مصدر رزق ودخل تعيش منه عشرات العائلات.

وحسب العديد من سكان المنطقة فإن المشكل سببه عدم مطابقة المعايير التقنية زاد في تظهور الوضع، وأيضا مياه الصرف الصحي.