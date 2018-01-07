رست اليوم مفرزة سفن حربية تابعة للبحرية الصينية، في ميناء الجزائر، تدخل في إطار التعاون العسكري , حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني

وأضاف البيان، أن هذه الزيارة ستدوم خمسة أيام، حيث تم استقبال قائد المفرزة من طرف قائد الواجهة البحرية الوسطى,

كما تم إعداد برنامج ثري من النشاطات الثقافية والرياضية على شرف الوفد .

وتتشكل مفرزة السفن البحرية الصينية من الفرقاطة قاذفة الصواريخ و سفينة الاسناد الناقلة للبترول بالضافة الى المدمرة قاذفة الصواريخ.