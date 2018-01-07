 هذا ما فعل مشاري العرادة قبل يومين على وفاته.

هذا ما فعل مشاري العرادة قبل يومين على وفاته.

هذا ما فعل مشاري العرادة قبل يومين على وفاته.

عبّر المنشد السوري يحيى حوى ، اليوم الأحد ، عن حزنه على وفاة صاحب رائعة "فرشي التراب" مشاري العرادة اليوم في حادث سير ، كاشفا أنه كان قد كتب على صفحته قبل يومين على وفاته آية قرآنية تذكر مشهدا من مشاهد يوم الحساب.

وقال يحيى حوى على حسابه في تويتر:"قبل يومين كتب على صفحته ( وكلهم آتيه يوم القيامة فردا ) والآن هو بين يدي ربّ رحيم"، متابعا:"أسمع أنشودته الآن وتغالبني الدموع ، كأنه كان يرثي نفسه سبحان الله".

القراءة من البلاد

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