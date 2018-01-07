هذا ما فعل مشاري العرادة قبل يومين على وفاته.
عبّر المنشد السوري يحيى حوى ، اليوم الأحد ، عن حزنه على وفاة صاحب رائعة "فرشي التراب" مشاري العرادة اليوم في حادث سير ، كاشفا أنه كان قد كتب على صفحته قبل يومين على وفاته آية قرآنية تذكر مشهدا من مشاهد يوم الحساب.
وقال يحيى حوى على حسابه في تويتر:"قبل يومين كتب على صفحته ( وكلهم آتيه يوم القيامة فردا ) والآن هو بين يدي ربّ رحيم"، متابعا:"أسمع أنشودته الآن وتغالبني الدموع ، كأنه كان يرثي نفسه سبحان الله".
المنشد #مشاري_العرادة صاحب أنشودة #فرشي_التراب— يحيى حوى (@yahyahawwa) 7 janvier 2018
قبل يومين كتب على صفحته(وكلهم آتيه يوم القيامة فردا)والآن هو بين يدي رب رحيم
اللهم ارحمه رحمة واسعه
وارزق اهله وذويه الصبر والسلوان
اسمع أنشودته الان وتغالبني الدموع ،كأنه كان يرثي نفسه رحمه الله
اللهم اصلح أعمالنا ، وأحسن خاتمتنا pic.twitter.com/4BDkhXjh1u
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