هذا ما فعل مشاري العرادة قبل يومين على وفاته.

عبّر المنشد السوري يحيى حوى ، اليوم الأحد ، عن حزنه على وفاة صاحب رائعة "فرشي التراب" مشاري العرادة اليوم في حادث سير ، كاشفا أنه كان قد كتب على صفحته قبل يومين على وفاته آية قرآنية تذكر مشهدا من مشاهد يوم الحساب.

وقال يحيى حوى على حسابه في تويتر:"قبل يومين كتب على صفحته ( وكلهم آتيه يوم القيامة فردا ) والآن هو بين يدي ربّ رحيم"، متابعا:"أسمع أنشودته الآن وتغالبني الدموع ، كأنه كان يرثي نفسه سبحان الله".



